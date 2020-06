MS registra neste domingo 3.433 casos de covid-19

Foram computados 198 novos casos nas últimas 24h

Mato Grosso do Sul registrou 198 novos casos de coronavírus (covid-19) nas últimas 24 horas. O boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), deste domingo (14), aponta que o Estado detém o total de 3.433 mil infectados pelo vírus.

Conforme informações da SES, foram computados mais três óbitos causados pelo coronavírus o que elevou o total de vítimas para 31.

Com 1.138 casos, Dourados segue como o município com a maior taxa de pessoas que testaram positivo para o covid-19. Em segundo lugar está Campo Grande com 684 casos, seguido por Guia Lopes da Laguna com 242. Fátima do Sul, Três Lagoas, Rio Brilhante e Corumbá têm respectivamente: 182, 180, 148 e 130 ocorrências confirmadas.

O boletim também revela que 71% do Estado possui notificações positivas para o novo coronavírus, sendo que dos 79 municípios 56 já foram atingidos pela doença.

(Texto: Jéssica Vitória)