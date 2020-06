MP autoriza abertura automática de contas para sacar FGTS

Uma Medida Provisória (MP) foi publicada com o objetivo de autorizar a abertura automática de poupanças digitais da Caixa Econômica Federal para que os trabalhadores que possuem conta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) recebam até R$ 1.045 de seu saldo disponível.

A Caixa divulgou no sábado (13), o calendário de pagamento do saque emergencial do FGTS. A estimativa do banco é que 60 milhões de pessoas tenham direito ao saque. No total, cerca de R$ 37,8 bilhões serão transferidos.

Pela nova MP, o dinheiro do FGTS ficará disponível na conta até 30 de novembro. Caso não haja movimentação até essa data, os recursos voltam para o saldo do trabalhador no fundo. Os depósitos começam em 29 de junho e seguem até 21 de setembro, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)