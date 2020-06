Detran-MS tem 895 veículos disponíveis no leilão da sucata

O leilão online de sucata aproveitável do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) está com 895 veículos disponíveis. Através da Operação Pátio Zero, 130 lotes estão à disposição, sendo 850 motocicletas e 45 automóveis

A coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, explica como é realizada a separação lotes da nova categoria. “Por se tratar de um leilão com grande número de veículos, são contabilizados para cada lote, 10 motocicletas”.

Sandra ressalta que sucata aproveitável são veículos cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o número de identificação veicular e só pessoas jurídicas podem participar.

“Não podem participar servidores do órgão e seus parentes até segundo grau, cônjuge e companheiros, o leiloeiro e seus parentes, ou membros de sua equipe de trabalho, aqueles que sejam prestadores de serviço do Departamento, pessoas menores de 18 anos ou declaradas inidôneas”, finaliza a Coordenadora.

A visitação acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155.

O certame acontece de forma online, realizado pelo portal Canal de Leilões, com encerramento previsto para às 15h do dia 25 de junho.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)