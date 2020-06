Clube Sesc de Leitura realiza encontro virtual na próxima semana

Acontece na próxima semana o primeiro encontro virtual do Clube Sesc de Leitura que irá discutir um renomado bestseller. Marcado para sexta-feira (20), o livro “O apanhador no campo de centeio” é o tema da conversa que contará com importantes convidados.

Para discutir a obra de J.D. Salinger (Jerome David Salinger), o Sesc MS traz Marcelo Bueno, psicanalista e professor universitário e o escritor Henrique Pimenta.

Na história o personagem principal, Holden Caulfield passa por problemas tipicamente adolescentes: confusão, angústia, alienação e revolta, o que causou identificação na juventude dos pós 2ª guerra da época de lançamento do romance. O protagonista é, na verdade, um antiherói, e acabou virando um ícone da rebeldia adolescente, tendo influenciado os movimentos da contracultura dos anos 60 e 70.

A participação no clube é gratuita, é preciso ter uma conta no Gmail, serviço de webmail da Google e acessar o app Meet. O link do encontro será disponibilizado no site sesc.ms e nas redes sociais do Sesc Cultura no Facebook e Instagram.

Serviço:

Mais informações pelo telefone (67) 3311-4417.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Sesc MS)