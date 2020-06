China tem 57 novos casos de coronavírus, maior número desde abril

A Comissão Nacional de Saúde da China informou ter detectado 57 novos casos de coronavírus (covid-19) no país, sendo esse o maior número diário desde abril. As informações foram compartilhadas neste domingo (14).

De acordo com informações da Istoé, 36 desses casos foram contágios domésticos na capital Pequim. Eles teriam começado em um mercado de carnes e vegetais localizado no sul da cidade.

As outras duas infecções domésticas relatadas ocorreram na província de Liaoning, no nordeste do país, e autoridades locais de saúde disseram que eram contatos próximos dos casos de Pequim.

Um porta-voz da capital, Xu Hejian, afirmou neste domingo à imprensa que Pequim entrava em “um período de exceção”.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)