Vereador Otávio Trad participa da entrega de respiradores a Capital

O vereador Otávio Trad (PSD) participou da entrega de 20 respiradores destinados pelo Governo Federal a Campo Grande para o enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“A entrega desses respiradores é de fundamental importância para Campo Grande no enfrentamento ao Covid-19”, destacou o vereador. Os respiradores foram destinados para a Capital sul-mato-grossense por meio da intermediação do senador Nelsinho Trad (PSD) junto ao Governo Federal e ao Ministério da Saúde. “Estamos todos juntos nessa luta”, completou.

O vereador ainda agradeceu o envolvimento do executivo e do legislativo na atuação para a prevenção e o combate ao coronavírus. “Agradecemos, como legislativo, ao Governo Federal, ao senador Nelsinho Trad e, principalmente, ao prefeito Marquinhos Trad [PSD], que tem tomados as decisões de maneira rápida e responsável”, disse.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), os respiradores serão utilizados na ampliação de leitos de retaguarda para atendimentos de pacientes com Covid-19 e outras síndromes respiratórias.

Participaram da entrega o vereador Otávio Trad, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o senador Nelsinho Trad, o secretário municipal de saúde pública, José Mauro Filho e o secretário municipal de governo, Antônio Lacerda.

#PraCegoVer:

Na foto o vereador Otávio Trad, de camisa azul está entre o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e secretário municipal de governo, Antônio Lacerda, à esquerda da imagem. O senador Nelsinho Trad e o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho estão à direita da imagem. Todos estão em pé usando máscara de proteção atrás de uma mesa com respirador. Ao fundo há caixas.

(Assessoria de Comunicação Vereador Otávio Trad)