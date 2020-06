Incêndio atinge casa de padre em Porto Murtinho

Um incêndio de alta intensidade atingiu a residência de um padre neste sábado (13), em Porto Murtinho. O fogaréu chegou a uma altura de aproximadamente 5 metros, e conforme o site Porto Murtinho Notícias, o incêndio pode ter começado decorrente a um curto circuito nas instalações elétricas.

Para conter as chamas, equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e contaram com o auxílio de moradores próximos. A casa do padre, identificado como Matheus, fica ao lado da igreja Matriz.

(Texto: Izabela Cavalcanti)