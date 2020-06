Guarda flagra mais de mil pessoas fora de casa durante a semana

O número de casos do novo coronavírus não para de crescer em Campo Grande, mas isso não é o suficiente para conscientizar as pessoas a respeitarem o isolamento social. No mesmo ritmo dos casos, cresce o número de pessoas flagradas nas ruas após o horário permitido pelo toque de recolher.

Durante toda a semana, entre o período de domingo (7) e sexta-feira (12), a Operação Toque de Recolher realizou a abordagem de mais de 1,1 mil pessoas, que também foram orientadas a voltar para casa.

Somente na quinta-feira (11), o mesmo dia em que a Capital alcançou a marca de 126 novos casos em 24 horas, durante a noite, a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar abordaram de 220 pessoas, e ainda, outras cinco pessoas foram detidas. No decorrer da semana, o número de pessoas infectadas aumentou em 172, o que representa 30% do total dos casos apresentados.

Em relação às abordagens, durante o fim de semana é comum que os números subam, mas nos últimos dias, apenas na terça-

-feira (9), foram abordadas 38 pessoas, sendo o único dia em que menos de 100 foram paradas. Em contraponto, o último domingo (7) foi o recorde da semana, registrando 458 pessoas abordadas fora de casa.

Além do aumento de pessoas nas ruas, outras sete foram encaminhadas para a delegacia, sendo que uma estava com uma arma de fogo; a segunda apreendida em menos de uma semana. A operação notificou 25 estabelecimentos, que estavam funcionando além do horário permitido, furando assim o toque de recolher estabelecido pela prefeitura, sendo que um deles ainda foi notificado, por atuar sem alvará de funcionamento.

(Texto: Amanda Amorim)