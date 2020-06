Fluminense fará testes do novo coronavírus no elenco

O Fluminense vai testar jogadores, comissão técnica e outros funcionários ligados ao departamento de futebol, na próxima terça-feira (16). O objetivo é verificar se há infectados pelo novo coronavírus (covid-19) dentro do grupo. Os resultados dos exames, que saem após uma semana de realizados, também vão nortear o clube a decidir pela volta ou não dos treinos presenciais.

Em nota oficial, publicada nesta sexta (12), a equipe carioca ressalta que fará consultas formais às secretarias de Saúde do estado e do município. O documento tricolor pontua que “a possibilidade de retorno dos treinos presenciais, mantendo protocolos de prevenção” ainda depende de que as autoridades mantenham as permissões e de que a queda dos índices de óbitos e infectados se mostre consistente.

O Campeonato Carioca está paralisado desde o dia 16 de março e o Fluminense, ao lado do Botafogo, sempre foi contrário a um precoce retorno do futebol, devido aos crescentes casos da pandemia no Estado do Rio. O presidente do tricolor, Mário Bittencourt, chegou a declarar publicamente que o torneio deste ano podia terminar sem um campeão.

O Botafogo também fez testes no elenco esta semana, mas não marcou nenhuma data para o retorno dos treinos no estádio Nilton Santos. Diferentemente de Vasco e Flamengo que já voltaram a treinar em São Januário e no Ninho do Urubu.

(Texto: Agência Brasil)