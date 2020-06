Vítimas fatais por dengue em MS chega a 39 após duas mortes

Mato Grosso do Sul registrou mais duas mortes nesta semana por dengue e o número de vítimas no ano chega a 39, informa boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde divulgado na quarta-feira (10). As duas últimas mortes foram registradas em Ponta Porã.

Tratam-se de dois homens, sendo um de 38 e outro de 43 anos de idade. O primeiro não tinha nenhuma doença prévia que pudesse desenvolver complicações. Já o de 43 anos era hipertenso e diabético.

A região da Grande Dourados é a que apresenta maior quantidade de óbitos, sendo 9, com 3 em Dourados, 2 em Ponta Porã, 2 em Caarapó, e uma nas cidades de Laguna Caarapã e Itaporã, todas vizinhas a Dourados, que, além de ser o atual epicentro de covid-19 em Mato Grosso do Sul, também vive tríplice epidemia, liderando casos de coronavírus, zika e chikungunya.

O restante das mortes foram registradas em Campo Grande (7), Corumbá (4), Naviraí (3), Chapadão do Sul (2), Mundo Novo (2) e uma nos municípios: Sidrolândia, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Cassilândia, Paranaíba, Aquidauana, Bodoquena, Nova Andradina, Ivinhema, Itaquiraí e Sete Quedas. No Estado, já são 61.604 casos confirmados de dengue.

(Texto: João Fernandes)