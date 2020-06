Secretário anuncia novos leitos clínicos para Dourados

Nos próximos dias a região da Grande Dourados terá, 90 novos leitos clínicos e 30 UTI’s exclusivamente para combate à Covid-19. o anuncio foi dado pelo secretario estadual de saúde Geraldo Resende, durante atividades em Dourados. Segundo ele, as novas estruturas estão sendo doadas pela empresa JBS com o objetivo de auxiliar a saúde pública, principalmente nas cidades em que a empresa tem plantas industriais.

De acordo com o secretário, dos leitos clínicos 20 serão instalados no Hospital Porta da Esperança, da Missão Evangélica Caiuás; 30 no Hospital da Vida (em substituição a antigos leitos, já deteriorados); e 30 no Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e 10 em Naviraí. As UTI’ serão assim distribuídas: 15 no Hospital Universitário da UFGD, cinco no Hospital Municipal de Naviraí e 10 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (Campo Grande).

“Com isso, teremos leitos clínicos e de UTI em todas as microrregiões de nosso Estado, tornando realidade a meta que o governador Reinaldo Azambuja nos colocou, que é de não faltar atendimento para nenhum sul-mato-grossense que, eventualmente, venha a ser contaminado pela Covid-19”, salientou o secretário Geraldo Resende, que aproveitou para agradecer à JBS pelas doações.

Entregas

Em Dourados, Geraldo Resende reforçou as ações do governo do Estado em Dourados no combate ao coronavírus. No Hospital da Vida, fez a entrega de 10 mil máscaras triplas, dois mil aventais, duas mil toucas, 500 máscaras PFF-2, 1,2 mil máscaras N95, 40 fardos de álcool em gel e cinco mil protetores faciais.

O secretário também esteve no Polo de Saúde Indígena, entregou 25,4 mil máscaras doadas pela empresa Energisa, numa articulação feita pela Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), das quais 10 mil serão destinadas à Reserva Indígena de Dourados e 15.400 a aldeias da região. Também destinou 10 mil cartilhas produzidas na língua Guarani e Terena, por meio de um projeto da UFGD com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com orientações para a prevenção ao novo coronavírus.

No Hospital Universitário, Geraldo Resende fez a entrega de equipamentos hospitalares, sendo 10 monitores multiparamétricos, dez respiradores pulmonares, dez respiradores pulmonares portáteis, 1,2 mil máscaras N95 e três mil máscaras. Esses aparelhos serão destinados à instalação de 10 leitos de UTI destinados exclusivamente à população indígena.

“Todos pela Saúde”

Também chegaram em Campo Grande treze carretas carregadas com 45 toneladas de EPI’s para serem distribuídas em diversas regiões do Estado para uso dos profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Os equipamentos foram doados pelo Programa Todos pela Saúde, encabeçado pelo Banco Itaú. No total, foram doadas 21.499 unidades de máscaras N95; 7.562 unidades de máscaras faciais; 494.290 aventais; 7.202 óculos; 161.465 gorros e 65.024 luvas.

“Agradeço, em nome do governo do Estado, por mais essa doação. Desta forma, percebemos que o sentimento de solidariedade e atitudes como essa são um dos legados positivos mais valiosos que essa pandemia está nos deixando”, finaliza o secretário Geraldo Resende.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do portal MS)