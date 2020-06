Placas finais 3 e 4 devem pagar licenciamento este mês

Os proprietários de veículos com placas finais 3 e 4 devem quitar suas pendencias de licenciamento com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), ainda neste mês de junho. O prazo limite foi prorrogado em razão as medidas preventivas do coronavírus (Covid-19).

Os condutores já estão imprimindo o documento do seu veículo em papel comum (A4), com a mesma validade oficial do papel moeda e tem até o dia 30 de junho para estar com o documento em dia.

Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e fazer o seu cadastro. “Para emitir o documento eletrônico, é necessário que o proprietário esteja em dia com as obrigações e débitos do veículo junto aos órgãos de trânsito”, informa o diretor de Veículos do órgão, Arioldo Centurião.

Veja também: Vítimas fatais por dengue chega a 39 no Estado

(Texto: Karine Alencar)