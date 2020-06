No Barcelona, ala de MS fala sobre retomada do futsal

Marcênio fala que retorno é de forma gradual

O campo-grandense Marcênio Ribeiro pontuou ao Jornal O Estado como tem sido a retomada no país europeu. De acordo com o ala da equipe de futebol de salão do Barcelona e com passagens na seleção brasileira, o clube retomou as atividades de forma gradativa há três semanas.

“Os treinos foram evoluindo gradativamente ao longo desse período. Primeiro de forma individual, depois em grupos de quatro e posteriormente em grupos com oito atletas. Neste momento os grupos treinam de forma separada e a transição completa ocorrerá na semana que vem”, salientou o atleta à reportagem na quarta-feira (10).

Segundo o jogador de 32 anos, as competições locais sofreram alterações em decorrência do contágio pelo novo coronavírus no país. Alguns torneios foram postergados e realocados para a temporada seguinte, que deve ser retomada em setembro, como pontua Marcênio.

“Os organizadores estão fazendo isso para que o ano aqui não seja perdido. O campeonato equivalente a Champions League, assim como outra competição que estávamos participando, foram repensadas para outubro, já na próxima temporada”, frisou o ala. Marcênio afirma que a retomada tem sido cautelosa não somente no esporte, mas no cotidiano em geral.

Final será em cidade em que situação está controlada, aponta o campo-grandense

O jogador disse que a equipe retoma as competições em duas semanas com a disputa dos playoffs da Liga espanhola, formato repensado especificamente para este período. “As rodadas restantes da competição foram canceladas e os oito primeiros colocados classificaram-se para a disputa final do campeonato que será em Málaga, cidade em que o vírus está bastante controlado”, afirmou o atleta.

O Barcelona, então segundo colocado da competição, enfrenta o levante que se classificou em sétimo. O confronto está datado para o dia 26 deste mês.

(Texto: Alison Silva com Luciano Shakihama)