Morre aos 56 anos Adauto Almeida, secretário do Solidariedade

Morreu na madrugada desta sexta-feira (12) em Campo Grande, o secretário do Solidariedade Adauto Almeida. O secretário estava internado em razão de tratamentos contra uma cirrose hepática, no hospital da Unimed, onde acabou indo à óbito.

Adauto era ex-presidente do sindicato de farmácia, líder sindical e dirigente da Força Sindical, secretário e membro da executiva estadual do Solidariedade. O velório de Almeida será feito no cemitério Memorial Parque da Pax Real do Brasil.

Devido as medidas de prevenção do coronavírus (Covid-19), a duração do velório será de 02 horas. O enterro será hoje dia (12), partir das 11h30 as 13h30. O cemitério está localizado na rua Francisco dos Anjos s/n. Próximo ao lago do Amor, Campo Grande (MS).

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)