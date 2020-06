Bolsa Atleta da UFMS aprova 19 acadêmicos e ainda restam vagas

Dezenove acadêmicos preencheram todos os requisitos na avaliação de mérito para participarem do Programa Bolsa Atleta da UFMS. O Programa Bolsa Atleta está sob coordenação da Coordenadoria de Cultura e Esporte, da Proece (Pró-reitoria de Extensão Cultura e Esporte), da UFMS.

As inscrições para as vagas remanescentes devem ser realizadas pelo site. Os interessados podem se inscrever para atletismo, basquetebol, e-esportes, futsal, handebol, lutas, natação, paradesporto, voleibol e xadrez. A bolsas são no valor de R$ 400 mensais e será válida de julho a dezembro de 2020.

Podem concorrer a bolsa estudantes de todos os câmpus da Universidade, regularmente matriculados, que tenham disponibilidade para cumprir 20 horas semanais de treinamento e possuam um tutor que seja servidor da UFMS para o acompanhar.

“O programa tem fortalecido as participações da UFMS nas competições universitárias e outras competições tradicionais na cidade e no Estado de MS, bem como incentivado os atletas a continuarem suas carreiras juntamente com os estudos, o que é um grande desafio”, afirma a professora Sarita Bacciotti, chefe da divisão de Gestão de Eventos Esportivos (Proece).

“O Programa Bolsa Atleta da UFMS, além de nos ajudar financeiramente a adquirir recursos que possam melhorar o nosso empenho enquanto atletas e acadêmicos, também nos dá mais visibilidade, ao mesmo tempo que estamos fazendo com que o nome da nossa universidade seja divulgado, também estamos divulgando o nosso”, diz a acadêmica Thainara Gouveia de Lima, do curso de Pedagogia, que pratica voleibol.

(Texto: João Fernandes com Esporte MS)