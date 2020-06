Internautas se mobilizam contra fechamento de UTIs na Capital

A primeira edição do podcast ‘ Consulta Virtual’, da TV O Estado, que tem como objetivo abordar temas sobre a realidade da saúde pública, levou internautas a se mobilizarem nas redes sociais, contra o fechamento de de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI), na Maternidade Cândido Mariano.

O ancora do programa é o ex-secretário municipal de Saúde de Campo Grande, Ivandro Fonseca, responsável por liderar, juntamente com a Dra. Maria Claudia Rosseti, que é chefe da unidade de tratamento, o movimento que defende o não fechamento dos leitos na maternidade, que esta com data prevista para o encerramento no próximo dia (30) de junho.

Na luta pela vida, Ivandro que perdeu dois entes queridos por falta de tratamento ambulatorial nos últimos meses, faz questão de falar sobre como é grave a situação em que a saúde pública se encontra no cenário atual, e pede que as autoridades enxerguem além do coronavírus. “A paralisação da saúde publica neste momento de pandemia esta prejudicando a população, as unidades de tratamento não estão atendendo hipertensos, cardiopatas, pessoas com câncer, entre tantas outras doenças graves, que tem matado muitas pessoas. É extremamente grave o que estamos vivendo, não podemos ficar de braços cruzados. Fechar leitos em maternidade é inadmissível” afirmou.

Inaugurado na semana passada, o podcast já levou mais de 100 pessoas a participarem do movimento. O ex-secretário de Saúde conta, que um pedido para que os leitos permaneçam em funcionamento, deve ser protocolado nos próximos dias, e caso não seja atendido, haverá uma manifestação nas ruas por defensores da saúde pública. “Nós vamos para frente dos hospitais em defesa, não aceitamos que a população fique sem atendimento como esta acontecendo’ finalizou.

Confira mais informações no podcast a seguir:

(Texto: Karine Alencar)