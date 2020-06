Após polêmica, mãe de Neymar e Thiago Ramos terminam namoro

O namoro de Nadiane Gonçalves e o modelo Tiago Ramos chegou ao fim. A informação sobre o término foi confirmada pela assessoria de imprensa do atacante. O casal tinha assumido a relação em 11 de abril quando ambos publicaram a mesma imagem nas redes sociais em clima de romance. “O inexplicável não se explica, se vive”, escreveu Nadine na legenda.

A grande polêmica que ocasionou o término, aconteceu na noite do dia 2 de junho, quando Thiago feriu o braço após dar um soco em uma vidraça no apartamento em que estava com a então namorada, em Santos, litoral de São Paulo. Ele teria levado 12 pontos por causa do ‘acidente’.

Desde que começaram a namorar, muitas notícias e polêmicas começaram a aparecer em torno de Tiago Ramos. Veja também.

(Texto: Karine Alencar)