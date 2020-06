Adolescente de 17 anos é alvejado com tiro na cabeça

Um adolescente de 17 anos identificado como João Victor foi alvejado a tiros e jogado em um córrego no bairro Universitário em Campo Grande. O corpo de João Victor foi encontrado na noite de ontem, terça-feira (10).

O crime que se trata aparentemente de um acerto de contas, tem como principais suspeitos um homem de 30 anos, que foi preso, e dois adolescentes de 17 anos que também foram apreendidos por participação no assassinato.

A mãe da vítima confirmou a polícia que o filho era usuário de drogas e que estava desaparecido desde o último domingo (7). A princípio, a informação era de que se tratava de um caso de Tribunal do Crime. A mãe também contou que um homem pagava João com drogas para que ele vigiasse a esposa dele, sob suspeita de traição. Já na noite de quarta-feira, o corpo do adolescente foi encontrado no córrego.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram até o local e o corpo foi removido ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

(Texto: Karine Alencar)