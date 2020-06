Todos pela Saúde: MS recebe mais de 45 toneladas de EPI’s

A doação de 45,3 toneladas de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual hospitalares), fruto do projeto Todos Pela Saúde, do Banco Itaú, já está em Mato Grosso do Sul. Os produtos essenciais no combate ao coronavírus desembarcaram nesta quarta-feira (10), no almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, que será responsável pela distribuição nas unidades hospitalares do Estado.

Ao todo, chegaram mais de 10 mil caixas compostas por 494,3 mil aventais, 65 mil luvas, 7,6 mil faceshild, ou seja, protetores faciais, 21,4 mil máscaras N95 e 7,4 mil óculos de proteção em 6 carretas.

Em agradecimento à iniciativa, o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, falou durante a transmissão ao vivo de hoje sobre a importância da união com a iniciativa privada diante do atual cenário. “É uma grande iniciativa para o Brasil inteiro, com mais de R$ 1 bilhão captados e doados aos Estados. Esses EPIS vão reforçar a segurança dos nossos profissionais de saúde. Agradecemos a solidariedade desta e de todas as outras empresas que têm participado ativamente desse movimento. Essa é uma responsabilidade não apenas de Governos, mas também da sociedade como um todo, das empresas, das famílias, das pessoas nas suas atitudes individuais”, ressaltou.

Representante do projeto, Sandra de Paula, destaca que o projeto acompanha, diariamente, a “forma transparente” com que o Governo do Estado tem tratado a pandemia e informado a população. “Admiramos muito a gestão que vocês (Estado) estão fazendo”, pontuou.

Segundo Sandra, desde que o projeto foi iniciado em abril, mais de 5,7 milhões de itens foram doados para todos os estados brasileiros – entre EPIs e outros equipamentos, como respiradores e monitores cardíacos. O projeto é coordenado por especialistas de diversas áreas, entre elas a da saúde.

(Texto: João Fernandes com assessoria)