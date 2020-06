Santas Casas e hospitais filantrópicos de MS vão dividir R$ 20,9 milhões

Mato Grosso do Sul está distribuindo, R$ 20.970.885,40 para hospitais filantrópicos e Santas Casas do Estado, que será dividido em 33 municípios e a 42 unidades hospitalares. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) está efetuando os repasses essa semana.

Os recursos, oriundos do Ministério da Saúde, estão sendo transferidos pelo Governo do Estado por meio da SES. As transferências atendem às portarias 1.393, de 21 de maio, e 1.448, de 29 de maio de 2020.

A portaria de número 1448 foi divulgada no Diário Oficial da União do dia 29 de maio . No dia seguinte, foi divulgada a portaria 1.393, referente à primeira parcela no valor total de R$ 9.081.331,03.

Conforme informações da assessoria, os critérios adotados para distribuição do recurso federal levam em consideração os dados epidemiológicos oficiais, número de leitos SUS dessas santas casas e hospitais filantrópicos e, ainda, os valores da produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade dessas unidades.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)