Polícia Civil fala sobre assassinato de servidores

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, falou na manhã desta quarta-feira (10) sobre o assassinato dos policias Antônio Marcos Roque da Silva, 39 anos, e Jorge Silva dos Santos, 50, que aconteceu no final da tarde de ontem terça-feira (9).

Segundo informações das autoridades, os servidores pertenciam a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf), e estavam trabalhando na investigação de um roubo à joalheria da Capital, quando foram mortos pelo assassino Ozeias Silveira de Morais, 44.

Em uma viatura descaracterizada, Ozeias era levado pelos policiais como testemunha ao roubo de uma joalheria. O criminoso não usava algemas e não passou por revista pessoal pelo fato de ser apenas testemunha até o momento do fato. Na ocasião, o homem carregava um revólver calibre 38, que usou para alvejar os dois policiais.

Além de Ozeias, dentro do carro também Willian Dias Duarte Comerlato, algemado, já que contra ele existia em aberto um mandado de prisão por violência doméstica. Depois do assassinato dos policiais, Willian tentou fugir, mas foi preso momentos depois. Já Ozeias, após o crime, fez uma mulher refém e fugiu dentro do carro dela até a região do Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Após intensa investigação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, Ozeias foi encontrado às 4h30 de hoje em uma casa no bairro Santa Emília. Ao ser abordado, ele abriu fogo contra os agentes da Segurança Pública e acabou sendo neutralizado por três disparos. O homem foi levado à Santa Casa de Campo Grande, em ação de socorro, e morreu no hospital.

