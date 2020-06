MS fecha proposta de inclusão do “Bolsa Master” aos atletas

A proposta de também proporcionar que atletas de 35 a 50 anos, que conquistem títulos ou disputem competições nacionais e internacionais possam se contemplados com Bolsa Master está tramitando e ainda neste semestre deve chegar ao governo do Estado.

A Fundesporte espera com isso atender as demandas da comunidade esportiva, que se reuniu no mês março para debater as concessões de Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. O Mato Grosso do Sul é um pouco estados que mantém esse apoio aos atletas de destaque em cada uma das modalidades.

Para isso, o governador Reinaldo Azambuja apontou um aumento no investimento nos dois programas. Além do Bolsa Master para a temporada 2020/2021, a equipe do Comitê Gestor vai corrigir algumas distorções existentes e atender aos atletas paratletas.

(Texto: João Fernandes com Esporte MS)