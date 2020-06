Motorista bate em caminhão parado e dois morrem em MS

Na manhã desta quarta-feira (10), um idoso de 60 anos e um homem de 30 anos, que estavam em um veículo Chevrolet Corsa, morreram após baterem na traseira de um caminhão, na MS-306, em Chapadão do Sul – 330 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Jovem Sul News, o acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã de hoje, quando o Corsa Sedan, cor prata, que fazia o sentido a Chapadão do Sul, bateu na traseira de uma carreta furgão, com carga diversas. No carro estavam os dois homens que morreram no local.

As vítimas ficaram presas nas ferragens e o Corpo de Bombeiros foi chamado para o resgate. A carreta estava parada na pista por causa de uma interdição provocada por uma empresa que realiza recuperação da via.

Ele parou o veículo, ligou o alerta, como faz em todas as interrupções de pista, o primeiro na fila. Na rodovia ficou as marcas dos pneus do Corsa. O motorista realizou uma frenagem, mas infelizmente sem tempo para parar e evitar a colisão.

(Texto: João Fernandes)