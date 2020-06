Marina Ruy Barbosa chora e revela ‘saúde mental abalada’

A atriz Marina Ruy Barbosa se emocionou ao falar sobre o isolamento social em um vídeo postado em suas redes nesta quarta-feira (10). Muito sensível, a atriz revelou estar com a saúde mental abalada. “Dando aquela chorada básica porque está difícil, pra muita gente. Quando chega a hora de dormir e a gente pensa em tudo que está acontecendo, no mundo e no país, dá uma agonia, uma ansiedade. A saúde mental está abalada, ansiedade, estresse… só queria dizer que vocês não estão sozinhos”, desabafou.

Prestes a completar 25 anos, a canceriana acredita que o lado mais sensível estar aflorado por estar chegando próximo de seu aniversário. “Devo estar no inferno astral”, descontraiu. A artista acrescentou com uma reflexão sobre pós-pandemia do coronavírus: “Todo mundo está tentando ser forte, cada um da sua maneira, mas espero que depois que tudo isso passar a gente aprenda com o que está acontecendo, que todo mundo se torne pessoas melhores, que a gente tenha mais empatia, ajude mais das pessoas, que a gente cuide mais do planeja que a gente vive, fazer mais coisas no dia a dia e que possa mudar outras pessoas”.

(Texto: Karine Alencar com a Purepeople)