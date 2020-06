Goleiro brasileiro testa positivo para covid-19

Rafael Defendi, goleiro brasileiro que defende o Famalicão (Portugal), recebeu ontem o diagnóstico positivo para a covid-19. A informação da presença do novo coronavírus no organismo foi dada ao jogador pouco antes de uma partida pelo Campeonato Português.

De acordo com o jornal Diário de Notícias, o jogador – com passagem por clubes como Bragantino e Mirassol – foi testado anteontem. Depois de um primeiro diagnóstico inconclusivo, o brasileiro passou por um novo teste.

O resultado foi apresentado ontem pela manhã; às 21h (horário local, 17h de Brasília), o time entrou em campo para enfrentar o Gil Vicente. No duelo em questão, pela 26ª rodada da competição, o técnico João Pedro Sousa optou por escalar o também brasileiro Vaná (ex-Coritiba e Chapecoense) no gol.

Mesmo fora de casa, a equipe venceu por 3 a 1, com gols de Fabio Martins, Diogo Gonçalves e Edwin (contra). Hugo Vieira fez o do Gil Vicente. O jornal informou ainda que foi a segunda vez que Rafael Defendi recebe o diagnóstico positivo para a covid-19. Antes, no início de maio, o brasileiro foi um dos cinco jogadores da equipe com o coronavírus detectado, tendo mais tarde sendo tido como curado.

Em entrevista coletiva após o jogo, João Pedro Sousa homenageou o jogador. “Antes de mais nada, e em nome do grupo, queremos dedicar esta vitória a nosso capitão, o Defendi”, afirmou o treinador, iniciando a sessão.

Com o resultado, o Famalicão chegou aos 43 pontos em 26 jogos, ocupando atualmente a quinta colocação do Campeonato Português. O Gil Vicente, com 30 pontos, é o décimo.