USF Mata do Jacinto ganha três novos consultórios

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta terça-feira (09) a reforma e ampliação da USF (Unidade de Saúde da Família) Dr. Ademar Guedes de Souza, na Mata do Jacinto. Responsável pelo atendimento de cerca de 10 mil pessoas da região, a unidade ganhou dois novos consultórios médicos e um odontológico, além da pintura em toda a parte externa e interna, renovação de parte do mobiliários e instalação de novos aparelhos de ar-condicionado. Foram investidos cerca de R$210 mil em recursos do município.

A estrutura física da unidade dispõe de recepção, sala de vacinação, serviço social, copa, almoxarifado, farmácia, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, sala de inalação, consultórios, sala de curativo, central de material e esterilização, consultório odontológico, sanitários e sala de múltiplo uso.

São oferecidos os serviços de atendimento a demanda espontânea, escuta qualificada, pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário, exames preventivos, teste do pezinho, curativos, dispensação e administração de medicamentos, atendimentos com assistente social, agendamentos de consulta e exames, controle de glicemia para pacientes diabéticos, grupo de controle de hipertensos, atendimento aos programas ministeriais (saúde da criança e adolescente, saúde do idoso, saúde da mulher, tuberculose e hanseníase entre outros).

As equipes contam ainda com o apoio da equipe de multiprofissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). A unidade é habilitada no programa Saúde na Hora e funciona em horário estendido, das 07h às 19h. Atualmente, conta com três equipes de saúde da família e três equipes de saúde bucal.

(Texto: João Fernandes com assessoria)