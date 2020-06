Rodrigo pode render quase R$ 20 milhões ao São Paulo

Cotado para retornar ao São Paulo e integrar o elenco de Fernando Diniz, o zagueiro Rodrigo pode render um bom dinheiro para o clube caso seja comprado em definitivo pelo Portimonense, clube em que atua por empréstimo.

Os portugueses tinham interesse na compra do atleta antes da pandemia e que ainda estudam contar com o jovem em definitivo. Rodrigo tem valor de compra fixado em 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 19,4 milhões) por 50% dos seus direitos.

Uma reunião entre o clube o empresário do jogador estava marcada antes da pandemia, mas teve que ser adiada. Com os casos sob controle e o futebol de volta em Portugal, a conversa presencial deve ser realizada na próxima semana.

No clube português desde julho do ano passado, o jogador de 21 anos revelado em Cotia está emprestado até o próximo dia 30.

Com contrato até dezembro de 2021 no São Paulo, Rodrigo tem o sonho de atuar pelo time principal do clube. Capitão do time vice-campeão da Copinha em 2018, o zagueiro teve uma passagem sólida na base tricolor, mas não conseguiu espaço no elenco profissional e foi emprestado.

(Texto: Inez Nazira com informações Gazeta Esportiva)