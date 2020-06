Prefeitura cria portal “Transparência Covid-19”

Ações de combate ao novo coronavírus na Capital estarão disponíveis na internet. As informações estarão disponíveis no portal “Transparência Covid-19”. O decreto da Prefeitura Municipal de Campo Grande consta na edição desta terça-feira (09) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

De acordo com informações da PMCG, a página contou com a união de Secretarias do Município em uma junção de um grupo de trabalho que foi criado entre CGM, AGETEC, SESAU, SEFIN e DICOM.

A finalidade do trabalho conjunto é veicular dados e informações detalhadas para a população e interessados a respeito das medidas de enfrentamento durante a emergência e calamidade pública causadas pela pandemia no Município.

Serviço

Todos os dados e informações como processos administrativos de compras, despesas públicas, legislação e até orientações serão disponibilizados no endereço:

www.transparenciacovid.campogrande.ms.gov.br

(Texto: Jéssica Vitória com informações do PMCG)