Homem é suspeito de incendiar casa da ex em Bela Vista

Um homem, de aproximadamente 23 anos, é suspeito de incendiar a casa da ex-mulher no bairro Baixada Corinthiana, em Bela Vista. O fato aconteceu por volta das 22h de segunda-feira (8) e mobilizou uma unidade do exército brasileiro, que prontamente se dirigiu ao local do incêndio para conter as chamas.

Segundo BV News, vizinhos informam que o imóvel estava alugado. Segundo a vítima, de 29 anos, ela já estava sofrendo ameaças do ex-companheiro e, na noite do crime ele tentou entrar na casa e quebrar tudo, entretanto, ficou com medo e fugiu. Pouco tempo depois, a mulher que estava em casa com quatro crianças, sendo uma das crianças filha do seu ex-marido, percebeu as chamas e saiu rapidamente do local.

Acolhida pela polícia militar, a família será auxiliada pelo conselho tutelar e secretaria de assistência social. O caso será registrado e investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista.

(Texto: João Fernandes)