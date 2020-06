Gabi Lopes promove lives para conscientizar os jovens

Diariamente a atriz Gabi Lopez irá fazer lives, no seu Instagram. Essas fazem parte de seu projeto “Semana do Despertar” no qual divide experiências com de opinião e mestres de assuntos extremamente relevantes para o momento.

Serão três lives diárias, até a próxima quinta feira (11). Dentre os convidados, estão Bianca Andrade, Caio Carneiro e Isabella Matte que vão falar sobre empreendedorismo e Paulo Madjarof, Nah Cardoso, Natural Vibem e Jeniffer Nascimento, que vão encerrar a série de lives com o tema “energia”.

(Texto: Inez Nazira)