Bovespa quebra série de sete altas e encerra em queda 0,92%

O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em queda de 0,92% nesta terça-feira (9), quebrando uma sequência de sete pregões de alta. O dólar encerrou a sessão em alta ante o real de 0,69%, continuando abaixo de R$ 4,90.

A correção no pregão brasileiro teve como pano de fundo ajustes também em Wall Street, embora o Nasdaq tenha conseguido fechar no azul e renovar máxima histórica. O Dow Jones e o S&P 500, por sua vez, terminaram com sinal negativo.

O Ibovespa caiu 0,92%, a 96.746,55 pontos, após acumular um ganho de mais de 12% nos últimos sete pregões. O volume financeiro somou R$ 31,265 bilhões.

A moeda norte-americana à vista subiu 0,69%, a R$ 4,8885 na venda, com o mercado de câmbio doméstico seguindo uma correção global nesta sessão, depois de dias de frenético rali em ativos de risco por causa do otimismo com a recuperação econômica.

Na B3, o dólar futuro tinha ganho de 1,25%, a R$ 4,8885, às 17h02min.

A cotação vinha de 11 quedas dentre 14 pregões e na véspera acumulou baixa de 17,73% desde a máxima recorde de fechamento —de R$ 5,9012, alcançada em 13 de maio.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)