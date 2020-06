Petrobras aumenta gasolina em 10% a partir de terça-feira

A partir da próxima terça-feira (9), a Petrobras vai elevar os preços médios da gasolina nas refinarias em 10%, conforme informado pela Companhia nesta segunda-feira (8). As cotações do diesel seguirão estáveis.

O ‘salto’ no preço da gasolina veio após um aumento de mais de 19% na última semana nas cotações do petróleo Brent, referência internacional, em meio a movimentações da Opep para manter cortes de oferta, e algum otimismo com a recuperação econômica nos Estados Unidos e na China depois de impactos da pandemia de coronavírus.

Em junho, esse é o primeiro reajuste anunciado pela Petrobras e segue-se a quatro aumentos consecutivos aplicados pela empresa para a gasolina em maio.

Apesar dos últimos aumentos, a gasolina nas refinarias da Petrobras está no momento quase 24% abaixo das cotações vistas no início do ano, em meio ao forte recuo do petróleo após uma inédita destruição de demanda associada a medidas de isolamento adotadas pelo mundo contra a disseminação do coronavírus.

Nos postos, enquanto isso, os preços médios praticados até a semana passada apontavam queda acumulada de 14,5% em 2020, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), embora com elevação nas últimas duas semanas, depois dos reajustes da Petrobras.

A cotação do etanol hidratado, segundo a ANP, está 18,75% abaixo dos patamares do começo do ano.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)