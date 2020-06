Ministério da Saúde corrige duplicações de dados sobre covid

O Ministério da Saúde corrigiu duplicações dos casos de coronavírus (covid-19) e atualizou os dados divulgados ontem à noite sobre mortes e casos decorrentes da doença. A alteração ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (8), cerca de 15 horas após uma confusão nos números anunciados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com os novos dados, o último boletim de 24 horas registrou oficialmente 18.912 casos e 525 óbitos novos. Com isso, o total de casos no Brasil é de 691.758 e de óbitos 36.455. O número de recuperados soma 283.952 pacientes e outros 371.351 estão em acompanhamento médico.

Entenda a confusão nos números divulgados

A confusão ocorreu após a pasta divulgar na noite de ontem dados divergentes sobre os números registrados nas últimas 24 horas. Em um primeiro momento, anunciou 1.382 mortes e mais tarde alterou o número para 525, uma redução de 857.

Já no número de infectados, no primeiro balanço informava um total de 12.581 novos casos, contra 18.912 casos atuais.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Uol)