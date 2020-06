Luisa Sonza e Vitão estariam juntos desde novembro de 2019

O jornalista Leo Dias revelou em primeira mão nesse fim de semana que os cantores Vitão e Luisa Sonza estariam juntos em uma casa em Alphaville, na Grande São Paulo. Os artistas, no entanto, negaram que estariam se relacionando e afirmaram que se encontraram apenas profissionalmente.

Mas nesta segunda-feira o jornalista Erlan Bastos divulgou com exclusividade a informação de que Luisa e Vitão estariam se relacionando desde o mês de novembro de 2019, enquanto ela ainda estava casada com o humorista Whindersson Nunes.

Segundo Erlan, que faz parte do Grupo Meio Norte de Comunicação, sua fonte revelou com exclusividade que a aparição dos dois juntos nesse fim de semana numa foto publicada com exclusividade pelo jornalista Leo Dias, não é do fim de semana.

