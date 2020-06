Colisão envolvendo três veículos deixa quatro mortos

Nesta segunda-feira (08), na BR-163, em Mundo Novo, um acidente deixou quatro mortos. Essas seriam duas crianças (4 e 10 anos), a mãe delas e o avô.

O acidente envolveu um veículo Renault Clio e uma caminhonete modelo S-10 e uma carreta. As duas pessoas que estavam na caminhonete ficaram presas entre ferragens e após ação do Corpo de Bombeiros foram socorridas e levadas com urgência para o Hospital Bezerra de Menezes.

Ainda não se sabe as circunstâncias que motivaram o fato. A CCR MS Via, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestaram atendimento no local.

Busca-se imagens das câmeras da via para apurar as causas do acidente.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)