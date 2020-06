Chopp Solidário arrecada 20 toneladas de alimentos na Capital

Organizada pelo Instituto tamojunto em parceria com a Cervejaria Bamboa, ação arrecadou 20 toneladas de alimentos que agora serão distribuídos a famílias carentes e instituições de apoio da Capital

A ação Chopp Solidário organizada pelo Instituto tamojunto em parceria com a cervejaria Bamboa superou a expectativa até mesmo da organização, tendo como objetivo distribuir 15 mil litros

O período programado era das 9h às 16h, a ação que já tinha fila desde às 6h da manhã, teve seu início antecipado para 8h30min, no último sábado (6).

“Saímos da balada e viemos para fila para sermos os primeiros a participar”, comentou Gustavo Lopes, que acompanhado de mais dois amigos fez a doação de 10 kg de alimentos e levou para casa 10 litros de Chopp Moema.

A ação funcionou no esquema de drive-thru, com uma estrutura de 10 postos de troca montada no estacionamento do Parque das Nações Indígenas. Cerca de cinco equipes trabalhavam no recolhimento das doações, efetivando a troca por fichas correspondentes ao peso do que foi doado e na sequência, nos pontos de troca retiravam a mesma quantidade em litros de Chopp. Com a imensa participação do campo-grandense, às 9h30 da manhã a ação já havia distribuído 6 mil litros de Chopp. Com o sucesso, a Cervejaria Bamboa ampliou o quantitativo de distribuição de 15 para 20 mil litros de Chopp.

Planejado em pouco mais de três semanas, o evento que substituiu a tradicional Feijoada do Instituto tamojunto, obedeceu todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Centenas de campo-grandenses passaram pelos pontos de troca nos Altos da Avenida Afonso Pena. “Envolvemos o campo-grandense em uma grande rede de solidariedade. Tudo, de forma rápida, segura e muito bem organizada”, comentou emocionado o presidente de honra do instituto, Carlos Alberto de Assis.

Feliz com a oportunidade de ajudar quem mais precisa, a empresaria Sabrina Arruda passou pelo ponto de troca e fez questão de parabenizar todos os voluntários. “Muito feliz em participar de uma ação tão grandiosa. Talvez esse seja o verdadeiro sentido de tudo: nos doarmos a quem realmente precisa”, sintetizou.

Para o presidente da Cervejaria Bamboa, Marcio Mendes participar de campanhas solidárias nesse momento tem se tornado uma ação constante. “Engarrafamos álcool para distribuição gratuita aos hospitais e doamos 20 mil litros ao instituto para que fosse realizada essa grande ação. São parcerias que nos enchem de orgulho e vamos continuar atuando para amenizar o sofrimento daqueles que mais precisam nesse momento.

Cerca de 5,5 toneladas do quantitativo arrecado foi repassado ao FAC – Fundo de Apoio à Comunidade, da Prefeitura de Campo Grande. O restante será transformado em cestas alimentares e distribuído para famílias carentes e instituições de apoio da capital.

(Texto: Assessoria)