Brasil ultrapassa marca de 700 mil casos de Covid-19

Nesta segunda-feira (08), o Brasil ultrapassou a marca de 700 mil casos do coronavírus.

Nas secretarias de Saúde dos 26 estados e do Distrito Federal, o país contabiliza 702.134 contágios confirmados até 17h20 (horário de Brasilia) e 36.942 mortes na pandemia.

O Brasil precisou de 67 dias a partir da confirmação do primeiro contágio para ultrapassar a marca de 100 mil. Depois, foram necessários mais 11 dias para alcançar 200 mil, sete dias para 300 mil, seis dias para 400 mil e quatro dias para superar os 500 mil, 600 mil e 700 mil casos.

O estado com mais contágios em números absolutos continua sendo São Paulo, com 144.593, seguido por Rio de Janeiro (69.499) e Ceará (65.605). Mas o estado com maior incidência de contágios é o Amapá, com 15.425 para cada 1 milhão de habitantes. Na sequência, aparecem Amazonas (11.888/1 milhão de hab.) e Roraima (9.522/1 milhão de hab.).

São Paulo (9.188), Rio de Janeiro (6.781) e Ceará (4.120) também lideram em número absoluto de mortes, enquanto o Amazonas é o primeiro em incidência de óbitos, com 543 para cada 1 milhão de habitantes, seguido por Ceará (451/1 milhão de hab.) e Pará (438/1 milhão de hab.).

Em termos absolutos, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos (1,95 milhão) em número de casos do novo coronavírus e para EUA (110,8 mil) e Reino Unido (40,7 mil) em total de óbitos na pandemia.

(Texto: Inez Nazira com informações IstoÉ)