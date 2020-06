Atleta destaca ‘clima de treino’ em corrida digital

A Corrida Digital realizada em ambiente fechado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, durante a última semana, terminou domingo (7). Das 300 inscrições, 240 atletas experimentaram a prova que teve o objetivo de ser uma alternativa á quarentena causada pelo novo coronavírus. A competição contou com 94 mulheres e 146 homens com idade mínima de 15 anos.

Atleta há oito anos e campeã geral no feminino, Gabriela Rocha, 26 anos, salientou ao jornal O Estado ontem (8), os pontos positivos e negativos observados por ela durante o circuito. “O foco foi o mais difícil de manter, pois a prova tinha muita semelhança com os treinos, normalmente praticados sozinho pelos atletas. Neste formato a motivação parte muito mais do atleta, visto que inexiste o contato com o público, e outros fatores como ultrapassagem de competidor; a briga é entre atleta e relógio”, disse.

“A disputa simultânea entre atletas, o fator surpresa proporcionado pela corrida convencional não existiu, e isso foi o diferente de toda a situação. Não quero me ater ao tempo de prova visto que o terreno (calçada) onde competimos não é habitual dos competidores; entretanto gostei da estrutura e do formato de prova que concedeu autonomia aos atletas”, colocou a corredora.

Segundo a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), além das medalhas entregues à todos os competidores ao fim do evento, os campeões de suas categorias receberam certificados digitais por participarem da competição, que premiou em dinheiro os três primeiros colocados gerais da competição: Maicon Dieferson Gomes; Leonardo Amorim e Lucas Nascimento, receberam respectivamente R$ 450, R$ 350 e R$ 250.

O percurso de cinco quilômetros foi estabelecido no Parque dos Poderes. O evento teve início no dia 1º. Com o objetivo de evitar aglomerações e conter a propagação viral, a disputa ocorreu ao longo de uma semana. Os corredores puderam escolher qualquer horário entre 6h e 20h para completar o trajeto. O tempo de cada inscrito foi registrado por chip de cronometragem.

(Texto: Alison Silva)