PGE antecipa pagamento do Acordo Direto em precatórios

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE), adiou o pagamento do Acordo Direto em precatórios. De acordo com o cronograma inicial, divulgado pela PGE junto com os tribunais parceiros de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Regional do Trabalho da 24ª Região e Regional Federal da 3ª Região, o início dos pagamentos começaria em setembro e finalizaria em dezembro.

Das quase duas mil propostas de Acordo Direto realizadas pelos credores, aproximadamente 500 já receberam a intimação e, deste total, mais da metade já devolveu os documentos assinados para serem enviados aos tribunais e, em seguida, homologados e pagos os valores.

Desde o final de março deste ano, os atendimentos de solicitações diversas são realizados por meio digital ou telefônico. Entre eles o de Acordo Direto em precatórios, que encerrou a primeira etapa no dia 27 daquele mês. Na linha de frente do trabalho estão os servidores do setor da Procuradoria de Cumprimento de Sentença e Precatórios (PCSP) chefiados pelo procurador do Estado, Eimar Souza Schröder Rosa.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)