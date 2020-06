Conor McGregor anuncia aposentadoria pela terceira vez

Não é de hoje que Conor McGregor chama a atenção pela capacidade de surpreender fãs de MMA ao redor do mundo. Neste domingo (7), logo após o final do UFC 250, irlandês usou suas redes sociais para anunciar a aposentadoria pela terceira vez. Das outras duas vezes o lutador de 31 anos voltou atrás.

O post causou surpresa, uma vez que o irlandês negociava seu retorno ao octógono, inclusive mencionando a chance de enfrentar nomes como Kamaru Usman, Khabib Nurmagomedov e Jorge Masvidal.

“Oi pessoal. Decidi me aposentar das lutas. Obrigado pelas incríveis memórias. Que bela caminhada! Aqui uma imagem minha com minha mãe em Las Vegas (EUA) em uma das minhas vitórias que valeram cinturões. Escolha o lar dos seus sonhos Mags, amo você. Qualquer que seja seu desejo, ele é seu”, postou.

Por sinal, essa não é a primeira vez que o lutador flerta com a aposentadoria do MMA. Em 2016, McGregor também escreveu no Twitter que estava se aposentando e usou uma expressão que até hoje é lembrada pelos fãs do MMA: “obrigado pelo queijo”.

Já em março do ano passado, McGregor também anunciou o adeus ao MMA horas depois de dizer que negociava uma luta com o UFC para julho. Nas duas vezes ele voltou atrás. McGregor não luta no UFC desde janeiro deste ano, quando venceu Donald Cerrone.

(Texto: Uol Notícias)