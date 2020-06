Live de cantora busca doações para o Hospital de Amor

Ação de solidariedade será em show feito em live no Youtube, transmitida neste domingo desde às 19h (Horário de Brasília)

Acumulando seguidores, com participação inclusive em programas regionais, Georgia Castro já figura pelo meio musical há algum tempo e, nesse mês de junho em que completa aniversário, a cantora de 16 anos realiza uma live especial nesse domingo (7), com lançamento de seu novo single e com foco solidário, já que as doações arrecadadas durante a transmissão serão doadas para o Hospital de Amor.

Dona de composições, como o single “Você é Arte”, que ultrapassa 270 mil visualizações no Youtube, em entrevista ao jornal O Estado, Georgia conta que o apreço pela canção vem de suas raízes. “Muito do meu contato com a música veio do meu avô materno que é muito ligado a ela mas sempre foi apenas um admirador. Sempre ouvimos de tudo em casa, sertanejo, mpb, gospel, pop etc. Nao sei dizer algo específico que tenha me motivado a cantar, acho q me apaixonei pela música desde de meu primeiro contato com ela”, explica Georgia.

“Sempre me interessei por instrumentos musicais e tudo ligado a música, comecei a cantar aos 6 anos”, aponta a jovem que completa 17 anos esse mês.

Sobre a motivação de entrar no time dos artistas que estão organizando lives durante a pandemia, aproveitando para fomentar a solidariedade, ela diz que: “após as primeiras lives dos grandes artistas, muitos dos meus seguidores me pediram e eu achei muito interessante a ideia. Pretendo cantar um pouco de tudo, pop, sertanejo, MPB, indie”, revela Georgia.

Em 2019 Georgia lançou o EP “Só” nas plataformas digitais, com as faixas “Verdade”; “Vai e Vem”; “Só”; “Vem Cá”; “Será” e “Vai Passar” e, sobre seu trabalho, comenta que: “música é minha terapia, da um sentido para minha vida. Eu pretendo continuar lançando músicas e mais para frente lançar um álbum”.

“Não me vejo exercendo outra profissão, música é o que eu quero para o resto da vida”, pontua ainda.

Com isso, alternando entre as rotinas de trabalho como cantora/compositora e o dia-a-dia de uma estudante, ela destaca que: “tenho tentado focar na minha carreira, sem deixar os estudos de lado, mas ainda assim estou tendo certas dificuldades em exercer isso tudo aqui de casa”.

Em prol do Hospital de Amor

Com o Hospital do Câncer de Barretos passando a se chamar Hospital de Amor, o importante de se ressaltar é a continuidade no atendimento à pacientes oncológicos, mesmo durante a pandemia da COVID-19. Segundo a instituição, em São Paulo uma unidade foi dedicada exclusivamente para atender pacientes em quadros graves do novo coronavírus e, com isso, um déficit operacional milionário é gerado. Referência em atendimento oncológico, a instituição atende a população de 2.335 municípios de todo o Brasil.

Nomes como Fernando & Sorocaba; Zezé Di Camargo & Luciano; Paula Fernandes, entre outros, figuram na lista de artistas que tem usado de suas transmissões ao vivo pela internet para arrecadar doações e contribuir com a despesa da instituição através da campanha “Fique em Casa e Seja Solidário”.

“O hospital gera uma comoção nacional, porque atendemos a pacientes de todo o País. Nós continuamos trabalhando e continuamos tendo a solidariedade da população. Não procuramos ninguém, mas temos sido lembrados por vários. Isso é que é o mais importante: está no coração deles (artistas) a vontade de ajudar”, enfatiza o presidente do HA, Henrique Prata.

Georgia finaliza dizendo: “não percam a nossa live onde será lançada minha nova composição ‘Teu sorriso’”.

Serviço: Você encontra o trabalho da artista nas plataformas digitais como “Georgia Castro”. Abaixo o endereço da live:

https://oestadoonline.com.br/2020/06/02/cantora-lanca-single-e-busca-doacoes-para-o-hospital/

(Texto: Leo Ribeiro)