Amanda Nunes passa por Spencer, mantém cinturão no UFC e faz história

A disputa pelo cinturão do UFC na madrugada deste domingo (7), teve como campeã a lutadora Amanda Nunes, que não teve problemas para derrotar a canadense Felicia Spencer por decisão unânime (50-44, 50-44 e 50-45) e manteve seu cinturão dos pesos-pena (até 60kg) no UFC 250.

Com a vitória em Las Vegas, a brasileira se tornou a primeira contratada do UFC a defender dois cinturões de forma simultânea. A soteropolitana vinha de cinco defesas de título do peso-galo (até 61,2kg), com direito ao triunfo sobre Cris Cyborg por nocaute no primeiro round.

manda não deu chances para canadense, desde o primeiro round se impondo nas trocações e aplicando bons golpes no chão. Spencer sofreu já nos minutos iniciais e saiu do primeiro combate com o rosto ensanguentado. Apesar de resistir até o final, Felicia não conseguiu agredir muito Leoa de Salvador. A estratégia de uma luta próxima da adversária surtiu efeito para a brasileira, que acabou vencedora por decisão unânime dos juízes.

Ao fim, depois de ser declarada campeã, Amanda simbolicamente fez a “entrega” de um cinturão parabenizou a adversária.

(Texto: Karine Alencar com a Gazeta Esportiva)