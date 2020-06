Premier League divulga detalhes das primeiras rodadas após suspensão

Dia 21 de junho pode ter time gritando “É campeão!”. Trata-se do Liverpool, que tem a possibilidade de levar o título inglês na 30ª rodada, faltando oito para serem disputadas. Nesta sexta-feira (5), a Premier League divulgou os detalhes das três primeiras rodadas após a paralisação de mais de três meses, provocada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os primeiros confrontos estão marcados para o 17 de junho, uma quarta-feira. Serão duas partidas válidas pela 28ª rodada, que foram adiadas. Aston Villa e Sheffield em em campo às 14h (horário de Brasília) e, logo depois, às 16h15min, o Manchester City enfrenta o Arsenal. O segundo confronto pode ajudar a definir o campeão da temporada.

Se o Manchester City perder para o Arsenal, o Liverpool só precisará derrotar o Everton para levantar o caneco de campeão inglês pela primeira vez na sua história, após 30 anos disputando a Premier League. Everton e Liverpool jogarão no domingo (21), às 15h, porém ainda não há a confirmação de que a partida será disputada no Goodison Park, casa do Everton, na cidade de Liverpool.

Nesta semana, o técnico Jürgen Klopp declarou, em entrevista à rede de televisão pública BBC, que o clube está ciente de que ainda não é o campeão da temporada. Klopp afirmou que existem 27 pontos para serem jogados e que o Liverpool vai tentar conquistar todos. O técnico avisou também que, caso seja campeão, a celebração do elenco será interna e depois com os torcedores, quando isso for permitido

(Texto: Agência Brasil)