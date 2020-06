Gustavo Lima compra iate de R$ 25 milhões de Roberto Carlos

Gustavo Lima compra iate que era do cantor Roberto Carlos, mesmo com a crise mundial, causa pela pandemia do novo coronavírus.

O iate Lady Laura IV, comprado pelo cantor, foi estimado no valor de R$ 25 milhões. Vale lembrar que Gustavo também não reduziu os salários da sua equipe e não deixou de pagar qualquer valor dos seus contratados.

Recentemente, Roberto Carlos se desfez de outros dois iates. Ele ficou somente com o que foi decorado por Maria Rita, sua ex-mulher.

No fim de 2015, Gustavo Lima já havia desembolsado cerca de R$ 13 milhões para comprar um iate modelo Azimut 78, na época o mesmo tipo usado pelo jogador de futebol Neymar Jr.

(Texto: Inez Nazira com informações da Famosidades)