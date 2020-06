MS tem 21 mortes por coronavírus e 1.997 casos confirmados

Com mais 72 exames positivos para coronavírus (Covid-19) nas ultimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 1.997 na manhã desta sexta-feira (5). Foi registrado um óbito de moradora de Campo Grande, passando para 21 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Dos 1.997 casos confirmados, 972 estão em isolamento domiciliar, 957 estão sem sintomas e já estão recuperados. 48 estão internados, sendo 25 em hospitais públicos e 23 em hospitais privados. Um paciente internado é procedente de fora do Estado. Foram registrados 21 óbitos.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 15.189 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 11.184 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. 630 exames aguardam resultado do Lacen. 1.378 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Os 630 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS), onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus.

(Texto: João Fernandes com assessoria)