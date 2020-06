Hospitais de Hubei zeram pacientes com Covid-19

A província de Hubei, na China, anunciou nesta sexta-feira (05) que não registra mais nenhum paciente internado com o novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A capital da localidade, Wuhan, é considerada o marco zero da pandemia, e a província contabiliza 17 cidades e sub-regiões e tem quase 60 milhões de habitantes. Segundo nota da Comissão Provincial para a Saúde, publicada pela agência de notícias Xinhua, os últimos três casos de internação receberam alta na quinta-feira (04). Há ainda 217 pessoas assintomáticas com teste positivo para a Covid-19 que são monitoradas pela autoridade local.

Hubei foi a primeira província chinesa a ser colocada em lockdown e a vivenciar um rígido sistema de isolamento social para conter o avanço da doença. Para se ter ideia, a província chinesa registrou 68.135 dos 84.171 casos confirmados do novo coronavírus na China, com 4.512 das 4.638 mortes no país.

(Istoé)