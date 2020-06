Todos pela Saúde: servidores e detentos recebem máscaras

O Programa Todos pela Saúde, do Grupo Itaú Unibanco, visa doar e distribuir máscaras para todo o sistema prisional brasileiro, apoiando na proteção contra o contágio da Covid-19. Nesta quinta-feira (04), a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS) recebeu a doação de 64 mil máscaras de proteção, para serem disponibilizadas a todos os policiais penais e custodiados do Estado.

Para auxiliar a ação, foi montada uma comissão com pessoas e instituições engajadas com o público alvo como o médico Dráuzio Varella, representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, Ouvidoria do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e do Instituto Ação Pela Paz. A meta do programa é distribuir três máscaras por pessoa privada de liberdade e cinco por funcionário em cada unidade da federação.

A entrega simbólica das primeiras máscaras foi realizada nessa quarta-feira (3) pelo diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, aos diretores do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) e Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irmã Zorzi (EPFIIZ), Francisco Sanábria e Mari Jane Boleti Carrilho, respectivamente. Também participaram o chefe de Gabinete, Valdimir Ayala Castro, e a diretora de Assistência Penitenciária, Elaine Arima. As duas unidades já estão fazendo repasse aos servidores e internos, e os demais presídios receberão conforme logística estabelecida pela agência penitenciária.

Na opinião do diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a medida vai contribuir com os cuidados que já vêm sendo tomados nas unidades prisionais do Estado, que tem garantido também, até o momento, não haver casos confirmados da doença entre os detentos. “Com esse grande volume de máscaras poderemos atingir todos os nossos custodiados, impossibilitando que circulem sem proteção, seja em um atendimento ou escolta”, enfatizou, completando que são laváveis e feitas com malha de qualidade.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)