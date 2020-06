Prefeitura renova acordo de cooperação para administração do Mercadão Municipal

Foi assinado nesta quinta-feira (4) a renovação do Acordo de Cooperação entre a Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Campo Grande (Associmec) e a Capital sul-mato-grossense. O Acordo tem como objetivo a prestação dos serviços de administração do Mercado Municipal Antônio Valente pela Associmec, conforme informações da assessoria da Prefeitura.

Está assinado pela prestação dos serviços de administração geral do local como limpeza, vigilância, manutenção e conservação do espaço correspondido ao Mercadão. E quando necessário, a realização de obras ou benfeitorias.

Ainda de acordo com informações da assessoria, o acordo vigorará pelo prazo de 60 meses competindo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) a fiscalização quanto ao cumprimento das regras estabelecidas entre as partes.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)