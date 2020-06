Passageiros terão que fazer teste de covid antes de acessar Campo Grande

Após o fechamento do Terminal Rodoviário de Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad anunciou nesta quinta-feira (4) por meio de live no Facebook, que todas as barreiras sanitárias da cidade serão intensificadas, para que todos os passageiros de combes, vans e carros maiores possam fazer o teste rápido de coronavírus (covid-19) antes de ter acesso à Capital.

“Vamos intensificar essas barreiras. Nós vamos parar todas as combes, todas as vans, todos os carros maiores com pessoas dentro para verificar se é um transporte mediante remuneração e vamos exigir documentação e o teste do covid-19”, explicou.

Ainda de acordo com o prefeito, algumas pessoas levantaram questões de que dentro da rodoviária teriam um controle melhor da situação, do que se as pessoas vierem por outros meios de transporte, que pode dificultar a fiscalização da Prefeitura.

Com isso, Marquinhos relembrou que a recomendação do fechamento foi feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que por dias “realizaram fiscalização no terminal e detectaram que não estavam cumprindo com os equipamentos de proteção”.

Segundo Trad, esse é um trabalho que “vai aumentar para a Prefeitura Municipal, mas vai proteger e cuidar do campo-grandense”

“Todas as pessoas que querem vir para nossa cidade sejam bem-vindas, mas antes de entrar vai ter que passar pelo exame sim. É uma medida de prevenção, é uma medida de cautela, é uma medida de prudência e nós vamos fazer isso por causa de Campo Grande”, finalizou.

(Texto: Izabela Cavalcanti)