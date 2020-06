Itália doará 80 mi de euros para desenvolvimento de vacina

Nesta quinta-feira (04), o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou que a Itália doará quase 80 milhões de euros para ajudar no desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus.

Durante reunião virtual internacional de arrecadação de fundos para a Aliança para a Vacina (GAVI), Conte também explicou que seu governo doará 120 milhões adicionais para apoiar o compromisso com o medicamento no período de cinco anos (2021-2025) e outros 150 milhões até 2030 para o Financeiro Internacional para Imunização. “O coronavírus nos lembrou dramaticamente a importância da imunização para prevenir pandemias. Também demonstrou que os investimentos em vacinas para a saúde global são essenciais não apenas para salvar vidas e proteger mais vulneráveis, mas também para preservar a segurança, estabilidade e prosperidade globais”, recordou.

Ao todo, foram arrecadados US$8 bilhões contra os US$7,4 bi previstos para a vacinação no mundo. O anfitrião, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, explicou que 2 bilhões serão destinados à pesquisa e produção de vacinas.

No início da reunião, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, por sua vez, fez um apelo para que o futuro medicamento seja considerado “um bem público mundial”. “O coronavírus é a maior crise de saúde pública de nossa geração. No momento não há vacina e, enquanto trabalhamos juntos para desenvolver uma, há uma lição importante que devemos entender. A vacina por si só não é suficiente, precisamos de solidariedade global para garantir que todas as pessoas, em todos os lugares, tenham acesso a ela”, afirmou.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)